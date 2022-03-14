Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине • 158 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый важный в государстве на сегодняшний момент город. Многие украинские мужчины всеми путями пытаются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию

Обращаясь к украинцам днём 13 марта, президент Зеленский заявил о ключевом задании.







По его словам, Украина отправила 100 тонн самого необходимого: еды, воды и медикаментов. При этом сопровождали колонну священники, чтобы добиться её пропуска в Мариуполь.



Между тем ранее в тот же день резко изменилась позиция командования нацистского полка «Азов». Ранее «азовцы» публично выступали против эвакуации мирных жителей из города под предлогом заботы об их безопасности. На деле же, как сообщали вырвавшиеся из Мариуполя жители города, «азовцы» использовали их как живой щит. Как подтверждала авиаразвещка, на крышах жилых домов бойцы полка оборудовали огневые точки.



Однако вечером 12 марта «азовцы» вдруг задумались о спасении мирных жителей. Тогда заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар, известный под позывным Калина, сделал неожиданное заявление.



«Ситуация в Мариуполе тяжёлая. Несмотря на всё наши действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжёлые бои: за каждую улицу, за каждый дом… Местные жители и граждане иностранных государств подвергаются уничтожению», — заявил Паламар.



При этом, по его словам, мирное население города поддерживает «Азов» и готово сражаться. И одновременно нуждается в эвакуации.



«Местное население готовит коктейли Молотова для сопротивления оккупанту. Призываю военно-политическое руководство страны принять максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию гражданского населения на неоккупированную территорию Украины», — подчеркнул Паламар.



И в то же время он призвал ударить «Байрактарами» и новыми вооружениями, которые получает Украина, на Мариупольском направлении, ударив в тыл сил ДНР. Чем будет чреват такой удар, и не попадут ли под него эвакуируемые, Паламар не рассказал.





Такая позиция одного командиров «Азова» заставила многих подозревать националистов в желании сбежать из Мариуполя.



«Есть мнение, которое подтверждается данными нашей разведки, что боевики полка «Азов» с остатками боевиков 36 бригады, планируют выйти из Мариуполя на подконтрольную территорию Украины захватив с собой в качестве заложников местных жителей. Эту операцию, они планируют замаскировать под масштабную эвакуацию мирных жителей, прикрываясь которыми, сами попробуют выйти по предоставленному «зелёному коридору», — отметил и.о. министра информации ДНР Даниил Безсонов.



Он также напомнил, как ранее Паламар относился к эвакуации мирных жителей из Мариуполя.



«Напомню, ещё недавно этот ублюдок хвастался на видео тем, как они не выпускают жителей из города», — отметил Безсонов



Судя по словам Паламара и Зеленского, Мариуполь сегодня — действительно важнейший для Украины город. С освобождением Мариуполя сухопутный коридор в Крым будет открыт. Кроме того, местные жители могут многое рассказать о том, что творил «Азов» в этом городе. А уничтожение одного из самых прославленных нацистских формирований на Украине может нанести серьёзный урон боевому духу ультраправых.



Тем временем многие украинские мужчины предпочитают бежать из страны, а не брать в руки оружие.



Под видом проблемных рожениц и молодых мам



Ещё в субботу, 12 марта, Государственная погранслужба Украины у себя в Facebook сообщила о довольно курьёзном случае.



«Сегодня в пункте пропуска «Могилёв-Подольский» отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом», — сообщила Госпогранслужба.



Как рассказали в ГПСУ, в военном билете указывалось: комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а» — с осложненным течением.





«Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы», — указывалось в сообщении.



Примерить на себя женскую роль и платье попытался не только этот украинец.



На следующий день, в воскресенье, 13 марта, сотрудники ГПСУ столкнулись с более творческим подходом к пересечению границы.



«Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска «Порубное» житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребёнка и предоставил на приграничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу раскусила такую задумку 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, которые он надел на себя», — указывалось в другом сообщении ГПСУ.





Кроме того, в Госпогранслужбе Украины 13 марта рассказали о задержании 11 мужчин, прибывших в Винницкую область для того, чтобы нелегально переправиться в Молдавию.



Тем временем украинские СМИ сообщили о появлении на европейской платформе Openpetition петицию украинскому президенту с просьбой запрет на выезд за границу для мужчин из-за военного положения и всеобщей мобилизации.



Петиция появилась 11 марта. В ней речь идет об отмене ограничения на выезд за границу Украины для мужчин 18-60 лет, у которых нет военного опыта. На вторые сутки сбора подписей петиция собрала 88% голосов граждан или 35 тысяч 187 из необходимых 40 тысяч.



Однако рассматривать подобную петицию украинские власти не обязаны.



На Украине же продолжают формировать новые части.



«Разворачиваются дополнительные части, подразделения Вооружённых сил и других силовых структур, корпус резерва. В штатных частях разворачиваются пятые батальоны, дополнительные стрелковые роты. В силах территориальной обороны разворачиваются новые бригады и новые батальоны. Увеличивается штаты — это новые люди, которым нужно всё, кроме оружие. Собственно, и оружие тоже нужно, особенно боеприпасы. Над этим тоже работаем», — сообщил глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут вечером 12 марта.



Но, как видно, служить в них горят желанием не все украинцы.



Тем временем обстановка в стране продолжает оставаться напряжённой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый важный в государстве на сегодняшний момент город. Многие украинские мужчины всеми путями пытаются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизациюОбращаясь к украинцам днём 13 марта, президент Зеленский заявил о ключевом задании.«Сегодня ключевое задание — это Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша гуманитарная колонна в двух часах от Мариуполя. Всего — 80 км», — заявил Зеленский в 14:45 по Москве.По его словам, Украина отправила 100 тонн самого необходимого: еды, воды и медикаментов. При этом сопровождали колонну священники, чтобы добиться её пропуска в Мариуполь.Между тем ранее в тот же день резко изменилась позиция командования нацистского полка «Азов». Ранее «азовцы» публично выступали против эвакуации мирных жителей из города под предлогом заботы об их безопасности. На деле же, как сообщали вырвавшиеся из Мариуполя жители города, «азовцы» использовали их как живой щит. Как подтверждала авиаразвещка, на крышах жилых домов бойцы полка оборудовали огневые точки.Однако вечером 12 марта «азовцы» вдруг задумались о спасении мирных жителей. Тогда заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар, известный под позывным Калина, сделал неожиданное заявление.«Ситуация в Мариуполе тяжёлая. Несмотря на всё наши действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжёлые бои: за каждую улицу, за каждый дом… Местные жители и граждане иностранных государств подвергаются уничтожению», — заявил Паламар.При этом, по его словам, мирное население города поддерживает «Азов» и готово сражаться. И одновременно нуждается в эвакуации.«Местное население готовит коктейли Молотова для сопротивления оккупанту. Призываю военно-политическое руководство страны принять максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию гражданского населения на неоккупированную территорию Украины», — подчеркнул Паламар.И в то же время он призвал ударить «Байрактарами» и новыми вооружениями, которые получает Украина, на Мариупольском направлении, ударив в тыл сил ДНР. Чем будет чреват такой удар, и не попадут ли под него эвакуируемые, Паламар не рассказал.Такая позиция одного командиров «Азова» заставила многих подозревать националистов в желании сбежать из Мариуполя.«Есть мнение, которое подтверждается данными нашей разведки, что боевики полка «Азов» с остатками боевиков 36 бригады, планируют выйти из Мариуполя на подконтрольную территорию Украины захватив с собой в качестве заложников местных жителей. Эту операцию, они планируют замаскировать под масштабную эвакуацию мирных жителей, прикрываясь которыми, сами попробуют выйти по предоставленному «зелёному коридору», — отметил и.о. министра информации ДНР Даниил Безсонов.Он также напомнил, как ранее Паламар относился к эвакуации мирных жителей из Мариуполя.«Напомню, ещё недавно этот ублюдок хвастался на видео тем, как они не выпускают жителей из города», — отметил БезсоновСудя по словам Паламара и Зеленского, Мариуполь сегодня — действительно важнейший для Украины город. С освобождением Мариуполя сухопутный коридор в Крым будет открыт. Кроме того, местные жители могут многое рассказать о том, что творил «Азов» в этом городе. А уничтожение одного из самых прославленных нацистских формирований на Украине может нанести серьёзный урон боевому духу ультраправых.Тем временем многие украинские мужчины предпочитают бежать из страны, а не брать в руки оружие.Ещё в субботу, 12 марта, Государственная погранслужба Украины у себя в Facebook сообщила о довольно курьёзном случае.«Сегодня в пункте пропуска «Могилёв-Подольский» отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом», — сообщила Госпогранслужба.Как рассказали в ГПСУ, в военном билете указывалось: комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а» — с осложненным течением.«Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы», — указывалось в сообщении.Примерить на себя женскую роль и платье попытался не только этот украинец.На следующий день, в воскресенье, 13 марта, сотрудники ГПСУ столкнулись с более творческим подходом к пересечению границы.«Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска «Порубное» житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребёнка и предоставил на приграничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу раскусила такую задумку 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, которые он надел на себя», — указывалось в другом сообщении ГПСУ.Кроме того, в Госпогранслужбе Украины 13 марта рассказали о задержании 11 мужчин, прибывших в Винницкую область для того, чтобы нелегально переправиться в Молдавию.Тем временем украинские СМИ сообщили о появлении на европейской платформе Openpetition петицию украинскому президенту с просьбой запрет на выезд за границу для мужчин из-за военного положения и всеобщей мобилизации.Петиция появилась 11 марта. В ней речь идет об отмене ограничения на выезд за границу Украины для мужчин 18-60 лет, у которых нет военного опыта. На вторые сутки сбора подписей петиция собрала 88% голосов граждан или 35 тысяч 187 из необходимых 40 тысяч.Однако рассматривать подобную петицию украинские власти не обязаны.На Украине же продолжают формировать новые части.«Разворачиваются дополнительные части, подразделения Вооружённых сил и других силовых структур, корпус резерва. В штатных частях разворачиваются пятые батальоны, дополнительные стрелковые роты. В силах территориальной обороны разворачиваются новые бригады и новые батальоны. Увеличивается штаты — это новые люди, которым нужно всё, кроме оружие. Собственно, и оружие тоже нужно, особенно боеприпасы. Над этим тоже работаем», — сообщил глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут вечером 12 марта.Но, как видно, служить в них горят желанием не все украинцы.Тем временем обстановка в стране продолжает оставаться напряжённой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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