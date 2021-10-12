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Зеленский назвал "ответственного" за войну в Донбассе: "Был разговор"

12 октября 2021, 15:15  •  136 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "ответственного" за отсутствие мира в Донбассе. "У меня вчера был разговор", - заявил он, уточнив, что разговор был с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, "одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны". При этом Зеленский заявил о том, что Украина вместе с Евросоюзом едина в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе "полной мерой лежит на России".
Он также добавил, что Россия, "несомненно, является стороной конфликта", и пообещал это зафиксировать в совместном заявлении.
Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что с первого дня избрания нового президента Украины ситуация в стране напоминает "интересный анекдот".

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