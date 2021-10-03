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Зеленский назвал "наглой" политику Украины: "Нет времени ждать"
03 октября 2021, 09:00 • 201 • Политика
Зеленский сказал, что международная политика Украины "наглая", но без такой черты ей никак нельзя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешняя политика страны "наглая" и не может быть другой сегодня. Об этом он сказал во время поездки во Львовскую область.
Лидер государства также подчеркнул, что его офис и украинский МИД сделали многое, чтобы сохранить субъектность Украины, и в этом их большая заслуга.
Зеленский считает, что у Киева "нет времени ждать", пока страну примут в ЕС. Он отметил, что Украина "мощная" и если страна не обратит на себя внимания, то никто не увидит её рост, утверждает глава Незалежной.
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