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Зеленский назвал позор Украины

20 июля 2020, 18:00  •  144 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной проходят памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины убийства журналиста Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель российско-белорусского журналиста Павла Шеремета является позором для страны. Лидер соборной подчеркнул, что расследование этого убийства, произошедшего в центре Киева в 2016 г. находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества.
По словам лидера Незалежной, в Белоруссии, России и на Украине Шеремет "стоял за ценности демократии, права и свободы человека", а также за право каждого гражданина на свое мнение и слово.
Погибший журналист указывал властям на то, чтобы они были честными, прозрачными и ответственными перед населением.
"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", – написал пан Зеленский в своем телеграм-канале.
Президент отметил, что дело по расследованию этого преступления "находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества". Весь цивилизованный мир должен узнать фамилии настоящих убийц журналиста и их заказчиков, добавил украинский руководитель, а обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства, кто стоит за этим преступлением.
Напомним, Павел Шеремет получил смертельные ранения в результате подрыва его автомобиля 20 июля 2016 г. в центре Киева. Сейчас по делу в качестве подозреваемых проходят участники вооруженного конфликта в Донбассе Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Следствие предполагает, что устроив теракт в отношении такого известного представителя СМИ, ветераны хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Никто из них своей вины не признает.

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