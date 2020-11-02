Зеленский назвал попытку КС избавиться от внешнего управления Запада сговором с олигархами

Так Зеленский прокомментировал решение КС, который признал неконституционным введение уголовной ответственности за недостоверные данные в электронных декларациях о доходах. Кроме того, суд лишил части полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Попытку судей избавиться от внешнего управления со стороны Европы и США Зеленский расценил как заговор против него.

Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны, - отметил он.

Зеленский добавил, что судьи и олигархи заинтересованы в том, чтобы президент и страна оставились слабыми, поскольку, это даёт большие возможности для коррупции.

Напомним, что на днях Конституционный суд Украины отменил часть "антикоррупционных" законов, чем вызвал недовольство Запада. В тот же день представители нескольких западных посольств (в том числе и американского) направились в КС за дачей объяснений.

Отметим, что отменённые законы позволяли европейским странам и США контролировать украинскую элиту. Любого чиновника или депутата при желании можно было привлечь к ответственности по статье о недостоверных данных в декларации. Пока это положение действовало, западные страны имели мощный рычаг давления на Киев (для этой цели с 2014 года по требованию ЕС и МВФ на Украине был создан целый ряд антикоррупционных органов).

Зеленский уже заявил о готовности внести в Раду новые законопроекты, которые будут дублировать отменённые положения, однако не факт, что у "Слуг народа" хватит голосов, чтобы их протащить. Кроме того, глава государства пригрозил распустить Конституционный суд, что будет явным превышением его полномочий. Некоторые эксперты утверждают, что это даже может стать поводом для импичмента.