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Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена
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Зеленский назвал "политическим" решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев"

30 декабря 2019, 01:24  •  3 • Украина

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Решение украинской стороны передать республикам Донбасса в рамках обмена удерживаемых лиц экс-бойцов спецподразделения "Беркут" было политическим и направленным на освобождение людей. Об этом заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту Борисполь после прилета туда самолета с 76 освобожденными в рамках обмена. Брифинг Зеленского транслировали украинские телеканалы и офис президента Украины на своем сайте.

"По поводу "беркутовцев". Это условие обмена. Это было сложное решение, это политическое решение", - пояснил глава государства. Зеленский добавил, что для Украины "было главным вернуть живых людей". "Я бы отдал им сто "беркутовцев" и вернул одного разведчика", - заявил он.

При этом президент Украины пообещал, что, несмотря на освобождение "беркутовцев", дело "майдана" будет доведено до конца.

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда - выезда "Горловка" - "Майорское" прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинская сторона заявила о получении 76 человек. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, в том числе пять экс-бойцов спецподразделения "Беркут".

"Беркутовцев", обвиняемых Киевом в стрельбе на "майдане" в 2014 году, в субботу отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей. Решение суда коснулось Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые находились под домашним арестом. Экс-бойцы были освобождены, несмотря на протесты со стороны радикалов.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута".

Итог "нормандского саммита"

Зеленский поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина).

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу (об обмене - прим. ТАСС), выполнено", - отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что это первая часть договоренностей, которая была достигнута в ходе "нормандского саммита" в Париже. Он уточнил, что республиками Донбасса был освобожден 81 человек, из которых на подконтрольную Украине территорию прибыли 76, остальные приняли решение остаться.

Зеленский также напомнил, что это первый этап обмена, о котором договорились лидеры "нормандской четверки", остальные будут проведены позднее. "Много наших людей находятся на территории России, в Крыму. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся", - заверил он.

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