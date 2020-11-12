Зеленский назвал общие победы США и Украины

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В поздравлении американцев с Днем ветеранов президент Незалежной не поскупился на похвалы

Владимир Зеленский разразился пламенной речью в соцсети. Он заявил, что Украина и США одержали множество побед во всем мире.

Поздравляя жителей заокеанского государства в день памяти и уважения их воинов, лидер Незалежной отметил, что его стране удалось добиться таких успехов благодаря ее друзьям и союзникам. И, назвав американце встратегическими партнерами, перечислил все, чего они вместе достигли.

Вспомнил украинский президент морского пехотинца из США Майкла Странка, участвовавшего в боях за Иводзиму во время Второй мировой войны. Написал также о некоторых американцах – бывших жителях Незалежной, получивших высшую военную награду их нынешней страны – медаль Почета.

Эти воины "служат живым заветом американских ценностей", добавил Зеленский. По его словам, ониберегут украинскую культуру и боевой дух.

В заключение Владимир Александрович поблагодарил США "за постоянную поддержку Украины в трудные времена". И, прибавив ныне принятый в его государстве клич, пожелал Америке здоровья.

Ранее один из экспертов Незалежной заявил, что приход Джо Байдена к власти в заокеанской стране не предвещает лидеру его отечества ничего хорошего. По словам Андрея Пелюховского. новый глава Белого дома, поддерживающий Петра Порошенко, еще больше расшатает кресло под Владимиром Зеленским.