Зеленский назвал новую дату войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны и назвал новую дату войны с Россией. По его словам, именно в указанные сроки наша страна якобы нападёт на Украину.

Вероятно, опасаясь, что на фоне международной повестки про Украину могут забыть, Зеленский решил о ней напомнить. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил о том, что Россия якобы готовит "коридор" в Крым.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - сказал он.

По словам Зеленского, война может вспыхнуть до начала учений "Запад-2021", а значит до 12 - 16 сентября.