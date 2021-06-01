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Зеленский назвал новую дату войны с Россией

01 июня 2021, 13:25  •  405 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны и назвал новую дату войны с Россией. По его словам, именно в указанные сроки наша страна якобы нападёт на Украину.
Вероятно, опасаясь, что на фоне международной повестки про Украину могут забыть, Зеленский решил о ней напомнить. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил о том, что Россия якобы готовит "коридор" в Крым.
"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - сказал он.
По словам Зеленского, война может вспыхнуть до начала учений "Запад-2021", а значит до 12 - 16 сентября.

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