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Зеленский назвал «главную проблему» Путина
20 августа 2021, 07:35 • 70 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин слишком эмоционален, когда дело касается Украины.
Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он может охарактеризовать президента РФ, во время интервью западным СМИ.
При этом, по мнению президента Украины, излишняя эмоциональность Путина приводит к иррациональным действиям.
«Он слишком эмоционален для такой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств, и она, как правило, с рациональностью не связана.
Я считаю, что Путин слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам», — сказал Зеленский.
Он отметил, что эти качества президента РФ Владимира Путина являются самой большой его проблемой.
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