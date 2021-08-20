Зеленский назвал «главную проблему» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин слишком эмоционален, когда дело касается Украины.Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он может охарактеризовать президента РФ, во время интервью западным СМИ.При этом, по мнению президента Украины, излишняя эмоциональность Путина приводит к иррациональным действиям.«Он слишком эмоционален для такой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств, и она, как правило, с рациональностью не связана.Я считаю, что Путин слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам», — сказал Зеленский.Он отметил, что эти качества президента РФ Владимира Путина являются самой большой его проблемой.