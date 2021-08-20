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Зеленский назвал «главную проблему» Путина

20 августа 2021, 07:35  •  70 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин слишком эмоционален, когда дело касается Украины.

Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он может охарактеризовать президента РФ, во время интервью западным СМИ.

При этом, по мнению президента Украины, излишняя эмоциональность Путина приводит к иррациональным действиям.

«Он слишком эмоционален для такой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств, и она, как правило, с рациональностью не связана.

Я считаю, что Путин слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам», — сказал Зеленский.

Он отметил, что эти качества президента РФ Владимира Путина являются самой большой его проблемой.

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