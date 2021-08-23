Зеленский назвал главное достижение "Крымской платформы"

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/www.globallookpress.com

Украина добилась своего через "палки в колеса"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на "Крымской платформе", что главным достижением указанного саммита стала сама возможность его проведения. Об этом глава государства сообщил сегодня, 23 августа, во время своего обращения к участникам на мероприятии в Киеве.

В ходе заключительного обращения к гостям Зеленский заявил, что саммит почтили своим визитом 46 делегаций на "высоком уровне". Самих жителей Крыма "никто не забыл", а отсутствие этой забывчивости теперь утвердили уже в международных отношениях.

"Он произошел, невзирая на палки от третьей стороны", – сообщил с гордостью президент.

Столь неординарные выводы лидер сделал, объявив о предстоящем принятии документа по Крыму по итогам "платформы" – Зеленский сообщил участникам, что декларация будет открыта для возможности подписания со стороны всех желающих стран, передает URA.ru.

В самом документе также указывается, что в случае "возобновления агрессии" со стороны РФ против указанного государства необходимы новые ограничения.

При этом президент Украины пригласил российскую сторону принять участие в форуме для "исправления своей исторической ошибки". Когда-нибудь, выразил уверенность Зеленский, Москва подпишется под итогами "последнего саммита в Ялте".

Как пишут журналисты "Страна.ua", Ялту президент Украины решил включить в контекст в качестве символа победы над нацистами – мастер метафор провел скрытые параллели, считая деятельность украинской администрации в крымском направлении исключительно правым делом.

Во время выступления на саммите Зеленский также назвал воссоединение Крыма с РФ "пороховой бочкой".