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Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском
31 октября 2019, 13:39 • 34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе может начаться 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
© president.gov.ua
Об этом он сказал в ходе брифинга после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию вёл «Громадське».
«Если будет всё безопасно и в Петровском на протяжении недели, вы знаете, что семь дней должно быть тишины, то 4 ноября, мне кажется, мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал он.
Также он заявил, что у него нет сомнений, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому».
По его словам, «главный результат — это договорённости о прекращении войны».
29 октября в полдень начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое, что было подтверждено ОБСЕ.
Зеленский приветствовал начало разведения.
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