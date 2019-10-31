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Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском

31 октября 2019, 13:39  •  34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе может начаться 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
 
© president.gov.ua
 

Об этом он сказал в ходе брифинга после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию вёл «Громадське».

«Если будет всё безопасно и в Петровском на протяжении недели, вы знаете, что семь дней должно быть тишины, то 4 ноября, мне кажется, мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал он. 

Также он заявил, что у него нет сомнений, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому».

По его словам, «главный результат — это договорённости о прекращении войны».

29 октября в полдень начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое, что было подтверждено ОБСЕ.

Зеленский приветствовал начало разведения.

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