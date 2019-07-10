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Зеленский назвал чиновника разбойником и выгнал с совещания

10 июля 2019, 15:09  •  101 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал его со встречи с местными властями в Борисполе.
 
©president.gov.ua
 

Как передаёт Интерфакс, на встрече обсуждался вопрос функционирования местной больницы. Зеленский спросил, почему местные власти и директор учреждения не сели за один стол для обсуждения вопроса работы больницы.

«Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет? Так, член «Батькивщины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса («Разбой с причинением тяжких телесных повреждений»). Ярослав Николаевич, это вы?» — спросил глава государства Годунка.

Последний ответил утвердительно.

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста», — заявил Зеленский.

Годунок начал возмущаться, заявив, что это «цирк просто». Как отмечается, он напомнил заявление Зеленского в инаугурационной речи о том, что «каждый украинец — президент».

«Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди гуляй!» — ответил Зеленский.

Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».

В мае президент Украины, выступая на форуме, отметил, что чиновники и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».

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