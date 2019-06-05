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Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

05 июня 2019, 13:24  •  70 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
 
©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский президент.

Он также отметил, что решение Конституционного суда Украины об отмене наказания за незаконное обогащение госслужащих нарушает закон.

При этом, по словам Зеленского, депутаты отказываются принимать другой законопроект, предложенный его командой.

29 мая Зеленский подал в Верховную раду законопроект об импичменте президента.

4 июня большинство депутатов Рады высказались за исключение законопроекта из повестки дня.

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