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Зеленский назвал атаку турецкого беспилотника в Донбассе ответом Украины
29 октября 2021, 19:40 • 45 • Политика
Глава Незалежной заявил, что Киев соблюдает все условия Минских соглашений
Применение боевого дрона Bayraktar, купленного у Турции, является не доказательством наступления вооруженных сил Украины, а лишь ответом на действия противника в Донбассе. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе брифинга, который состоялся в Одессе.
Так, глава государства заявил, что Киев вовсе не наступает на позиции ЛДНР, а лишь отвечает "в соответствии с договоренностями о режиме прекращения огня". Украинская армия продолжит свои действия в Донбассе исключительно "в этом формате".
Президент сообщил, что считает боевые беспилотники для украинской армии лишь средством, необходимым в защите государства.
"Когда армия Украины чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. Дальше и будет действовать по такому принципу", – добавил президент.
Несколькими днями ранее Генштаб ВСУ заявил о первом применении "Байрактара" на территории Донбасса. Беспилотник поразил гаубицу противника с помощью управляемой бомбы. Позднее глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, комментируя ситуацию, что действия ВСУ в регионе не являются нарушением Минских соглашений, и полностью соответствуют всем заключенным договоренностям.
Напомним, Минские соглашения запрещают осуществление полетов военной авиации и БПЛА по всей линии соприкосновения в регионе.
Ранее выступление официального Берлина, раскритиковавшего применение БПЛА в Донбассе украинской армией, возмутило посла Незалежной в ФРГ Андрея Мельника – представитель дипломатической миссии заявил, что Германия должна "поставить Москву на место".
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