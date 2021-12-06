Зеленский назвал армию, способную "сломать" любого захватчика

Президент Владимир Зеленский в своём поздравлении с днем вооруженных сил Украины высказался о том, что украинская армия, мол, способна "сломать любые захватнические планы врага".

Предшественник Владимира Зеленского на посту главы государства Пётр Порошенко, ссылаясь на Global Firepower, называл украинскую армию, "самой сильной на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО".

Зеленский же считает, что украинская армия, мол, способна "сломать любые захватнические планы врага".

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