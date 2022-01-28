Зеленский назвал альтернативу Сочи для переговоров: "В море покупаемся"

Украинский президент с напускным недоумением заявил, что не готов ехать в Сочи на переговоры с представителями России.

Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что готов обсуждать политические вопросы с президентом или представителями России. При этом его не устроил вариант с переговорами на территории нашей страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что русские готовы с визитом принять украинского лидера для обсуждения нормализации двусторонних отношений. При этом, предупредил Лавров, вопросы по Донбассу руководству Незалежной сперва стоит решать посредством контактной группы. Среди возможных мест встречи министр назвал Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Но Зеленского выбор мест для переговоров не устроил. "Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался?" - пафосно заявил он.

По мнению украинского лидера, можно провести переговоры в Одессе.

"Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьёзном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что не боится встречи с президентом России Владимиром Путиным и готов к ней в любом формате.