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Зеленский назначит новых представителей на переговорах по Донбассу
31 мая 2019, 19:39 • 20 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский объявит имена новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу на следующей неделе. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Reuters
По его словам, «минская площадка обновит свою работу». Он добавил, что, предположительно, это произойдёт 5 июня.
«Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать», — сообщил Климкин.
По его словам, в обновлённой команде Киева будут «некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые».
Ранее Зеленский посетил командный пункт Вооружённых сил Украины в подконтрольной Киеву части Луганской области.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
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