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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

21 октября 2019, 13:09  •  34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
 
РИА Новости
 

Соответствующий указ №765/2019 опубликован на сайте главы Украины.

«Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Ранее Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова.

30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.

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