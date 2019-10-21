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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
21 октября 2019, 13:09 • 34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
РИА Новости
Соответствующий указ №765/2019 опубликован на сайте главы Украины.
«Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Ранее Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова.
30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.
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