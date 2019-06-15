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Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

15 июня 2019, 17:09  •  5 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
 
Reuters
 

Согласно документам, врио главы Одесской областной госадминистрации назначена Светлана Шаталова. Врио главы Полтавской ОГА назначен Олег Пругло.

Ранее Зеленский предложил жителям Львовской области трёх кандидатов в губернаторы региона.

11 июня украинский лидер уволил 15 глав областных государственных администраций.

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