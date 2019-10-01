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Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам
01 октября 2019, 18:39 • 64 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным по земельным вопросам.
РИА Новости
Как отмечается на сайте президента, Лещенко «имеет степень доктора философии в области права».
Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.
В начале сентября сообщалось, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».
Как отметила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, одобренный правительством законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.
Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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