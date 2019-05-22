Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил эксперта своего штаба по вопросам энергетики Андрея Геруса представителем президента в правительстве страны. Это следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.

Reuters

«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в тексте. Ранее Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Кроме того, он подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.

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