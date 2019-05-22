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Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины
22 мая 2019, 11:24 • 70 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил эксперта своего штаба по вопросам энергетики Андрея Геруса представителем президента в правительстве страны. Это следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.
Reuters
«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в тексте.
Ранее Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Кроме того, он подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.
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