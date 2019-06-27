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Зеленский назначил себе зарплату

27 июня 2019, 03:54  •  26 • В России

БЕЗ СТЕПАНА

«Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно» - так в середине апреля 2019-го кандидат в президенты незалежной Владимир Зеленский ответил на вопрос о переименовании улиц, носивших имена освободителей Украины от немецких нацистов. А меняли на имена своих нацистов, украинских. Прошло два месяца - Зеленский возглавил страну, а киевский окружной суд отменил решение столичного горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имен Бандеры и Шухевича. И хотя киевский мэр Кличко и заявил, что готовит апелляцию и магистрали его любимого города все равно избавятся «от советского наследия», звоночек прозвенел.

Вот что думает об этом известный украинский политолог Михаил Погребинский:

- Кличко - человек с полностью отбитыми мозгами. Какое значение имеет, какую чушь он сказал? Решение киевского суда - это результат смены власти. При Порошенко этого бы не было. Люди вообще и суды в частности меньше стали бояться. Судьи уже не ожидают атаки со стороны ультранационалистов вроде организации С-14 (запрещенной в России. - Ред.). В Киеве эта новость прозвучала громко. У кого-то реакция позитивная, у кого-то истерическая - со стороны украинских националистов. Здесь многие люди и раньше так думали, что нельзя давать проспектам имена таких одиозных личностей, и теперь об этом говорят открыто.

БЕЗ МИЛЛИОНОВ

Как сообщило одно из украинских изданий, глава самостийной получил свою первую зарплату и она составила около 485 долларов, или чуть больше 30 тысяч рублей. Притом что средняя зарплата в украинской столице выше на несколько тысяч. Вообще-то Зеленский - человек небедный, он долларовый миллионер и свою финансовую состоятельность подчеркивал еще до выборов. Так зачем афишировать такую скромную официальную получку именно сейчас, через месяц после инаугурации?

Владимир Зеленский в кабинете президента Украины.Фото: REUTERS

Член президентского совета по делам национальностей Богдан Безпалько видит здесь продолжение линии предвыборного пиара:

- Зеленский уже на высшем государственном посту продолжает играть роль президента Голобородько из сериала «Слуга народа». Скромного, душевного, который переживает за простых людей и ездит на работу на велосипеде. В этом ряду - и зарядка в Мариинском парке, и шаурма, и открытые ворота в администрацию, и пешком на инаугурацию. Все это не более чем демонстративная поддержка своего предвыборного имиджа. Но я не уверен, что реальная зарплата президента составляет столь мизерную сумму.

Надо понимать, что большинству украинских президентов и зарплата в 12 тысяч гривен не особенно была нужна. За время президента Кучмы, например, его зять Пинчук стал долларовым миллиардером.

БЕЗ НАДЕЖДЫ

Пока бывшая наводчица и депутат Надежда Савченко собирается баллотироваться в Верховную раду от Донбасса, с юго-востока Украины драпают солдаты «одной из сильнейших армий Европы» (так ВСУ позиционировал экс-президент Порошенко).

Надежда Савченко создала свою партию и будет избираться в Верховную раду.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По данным пресс-службы народной милиции ЛНР, из района соприкосновения у поселков Новоалександровка и Сокольники рванули в тыл доблестные бойцы 14-й бригады ВСУ. Почему бегут - да потому, что нет у солдат ни нормальных бытовых условий, ни нормального обеспечения. А те, кто остался, продолжают обстреливать города и поселки Луганской и Донецкой республик.

Краткий комментарий «КП» дал советник главы ЛНР Родион Мирошник:

- Тема с проблемами снабжения частей ВСУ, которые нам противостоят, нашей разведкой подтверждалась неоднократно. Там были и есть существенные перебои с поставками. Но на фоне ухода некоторых частей наши спецы фиксировали, что они перебрасывают серьезные вооружения дополнительно к линии соприкосновения. Это и наблюдатели ОБСЕ констатировали.

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