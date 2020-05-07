Зеленский назначил Саакашвили главой Комитета по реформам

Не мытьем так катаньем – это как раз о нынешнем назначении. Владимир Зеленский дал Михаилу Саакашвили пост главы исполнительного комитета реформ, который входит в Национальный совет реформ при президенте.

Вообще-то Мишико рассчитывал на более высокое кресло. Да и Зеленский видел его совсем в другом качестве. Бывшему губернатору Одесской области прочили должность вице-премьера, отвечающего за проведение реформ. Сам Саакашвили говорил, что он займется в том числе переговорами с МВФ о предоставлении помощи. Он даже сходил на смотрины во фракцию «Слуга народа», которая, как известно, имеет парламентское большинство в Раде.

Однако в «партии власти» единства по поводу скандальной кандидатуры не случилось. В итоге вопрос спорного назначения так и не был поставлен на голосование – чего позориться. Чтоб на глазах у всего честного народа родная партия «прокатила» президента?

Но имидж удачливого реформатора Саакашвили настолько прочно засел в голове главы Украины, что он решил его назначить на менее влиятельный, но все-таки официальный пост.

Национальный совет реформ – это консультативно-совещательный орган при президенте, который, по сути, никаких полномочий не имеет. Он может лишь вырабатывать рекомендации, которые позже рассматривает или не рассматривает парламент. Однако принимать решения совет не вправе.

- Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом, - отметил Владимир Зеленский. - Верю, что он сможет придать импульс в Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

В состав Национального совета реформ входят председатель Верховной Рады Украины, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьер и другие члены Кабмина - по согласованию с премьер-министром, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель Офиса Президента Украины, председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель.

Собственно весь этот Исполнительный комитет – это два человека: Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский. Причем формат этой должности предусматривает работу исключительно на общественных началах.

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