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Зеленский назначил основателя студии «Квартал 95» замглавы СБУ

22 мая 2019, 14:39  •  91 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
 
РИА Новости
 

Согласно документу, он возглавит Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Баканов является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95». Он также был руководителем предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии «Слуга народа».

Ранее Зеленский назначил главу своей администрации. Им стал Андрей Богдан, который был его советником по юридическим вопросам в ходе президентской кампании.

Представлять президента в правительстве будет его эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

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