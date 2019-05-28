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Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

28 мая 2019, 16:54  •  125 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
 
©president.gov.ua
 

Соответствующий указ опубликован пресс-службой президента.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку.

22 мая в администрации украинского президента сообщили, что секретарём СНБО назначен Данилюк.

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