Зеленский назначил нового посла Украины в США

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Владимира Ельченко с поста постоянного представителя страны при ООН и посла Украины в Ямайке, а также назначении его послом в Соединённых Штатах.

©president.gov.ua

«Назначить Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении на сайте президента. Отмечается, что новым постпредом Украины при ООН стал замглавы МИД Украины Сергей Кислица. В октябре Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации. На данную должность был назначен Сергей Гайдай.

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