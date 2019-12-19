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Зеленский назначил нового посла Украины в США

19 декабря 2019, 16:54  •  76 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Владимира Ельченко с поста постоянного представителя страны при ООН и посла Украины в Ямайке, а также назначении его послом в Соединённых Штатах.
 
©president.gov.ua
 

«Назначить Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что новым постпредом Украины при ООН стал замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

В октябре Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации.

На данную должность был назначен Сергей Гайдай.

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