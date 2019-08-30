Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Годовщина убийства Захарченко: что изменилось в республике?
"Не союзник": Военный эксперт обрек отношения России и Турции
Грузинский блокпост вынудил Южную Осетию начать гуманитарную операцию на границе
В СБУ остановили спекуляции на слухах об обмене между Россией и Украиной
Главная / Украина

Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

30 августа 2019, 22:54  •  39 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
 
Facebook © ukroboronprom
 

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский освободил Павла Букина с должности гендиректора «Укроборонпрома».

С декабря 2014 года по апрель 2016-го Абромавичус занимал пост министра экономики Украины.

В апреле 2019 года в СНБО Украины заявляли, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган.

Указывалось, что таким образом удастся «уничтожить старую систему».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 09:54
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
30 августа 2019, 09:54
Глава СНБО Украины оценил возможность обмена заключёнными с Россией
30 августа 2019, 16:24
МИД России прокомментировал начало работы на Украине новой Рады
30 августа 2019, 19:39
Гончарук намерен сверять решения с Зеленским «как с камертоном»
30 августа 2019, 22:54
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
30 августа 2019, 22:54
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с ...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "ун...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.