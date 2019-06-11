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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
11 июня 2019, 22:09 • 44 • Украина
Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Владислав Бухарев назначен главой Службы внешней разведки. Об этом заявил замглавы президентской администрации Руслан Рябошапка.
РИА Новости
«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав», — цитируют его «Украинские новости».
28 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО.
21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
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