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Зеленский назначил нового главу Львовской области

06 июля 2019, 13:39  •  103 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
 
©president.gov.ua
 

«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в указе Зеленского.

В июне Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций.

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