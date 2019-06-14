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Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

14 июня 2019, 18:24  •  15 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко руководителем украинской Государственной пограничной службы.
 
© администрация президента Украины
 

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе.

Документ датирован 13 июня.

В конце мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы.

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