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Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
14 июня 2019, 18:24 • 15 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко руководителем украинской Государственной пограничной службы.
© администрация президента Украины
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе.
Документ датирован 13 июня.
В конце мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы.
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