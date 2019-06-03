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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

03 июня 2019, 14:09  •  56 • Украина

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил он на брифинге в Киеве.

Зеленский сообщил, что провел встречи с зарубежными партнерами по урегулированию в Донбассе. "Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса", - сказал президент. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - подчеркнул он.

Кучма, который ушел в отставку с должности представителя Киева в контактной группе осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского. "Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад", - сказал он. В то же время он предупредил, что не хочет играть роль "свадебного генерала".

"Если там мы принимаем решения, то они на Украине должны выполняться, а не просто мы там [в группе] присутствуем", - подчеркнул Кучма.

Контактная группа

Второй президент Украины Леонид Кучма стоял у истоков создания контактной группы как формата переговоров по урегулированию в Донбассе. Он был участником ее самой первой, еще полуофициальной, встречи, которая прошла 23 июня 2014 года в Донецке. Окончательно минский формат оформился только к осени того же года, когда по итогам консультаций в Минске 5 сентября был подписан первый пакет документов по урегулированию в Донбассе. От Украины его подписал Леонид Кучма.

Осенью 2018 года Кучма заявил о решении покинуть контактную группу. Объясняя этот шаг, он сказал, что такое "решение принял для себя уже давно". "Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться", - подчеркнул Кучма.

По его словам, встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане. "Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет", - признался бывший президент.

В то же время Кучма заявил, что не хотел бы "анализировать полные причины, которые подталкивают" его к принятию решения об уходе с поста.

После ухода Кучмы украинскую делегацию в контактной группе до последнего времени возглавлял бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.

В новость были внесены изменения (13:51 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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