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Зеленский назначил главу Службы внешней разведки Украины

20 сентября 2019, 12:54  •  93 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Валерия Евдокимова новым главой Службы внешней разведки (СВР) страны.
 
©president.gov.ua
 

Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе.

Ранее Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя СВР и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).

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