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Зеленский назначил главу Службы внешней разведки Украины
20 сентября 2019, 12:54 • 93 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Валерия Евдокимова новым главой Службы внешней разведки (СВР) страны.
©president.gov.ua
Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.
«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе.
Ранее Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя СВР и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
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