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Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО

24 июля 2019, 00:54  •  61 • Украина
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского.
 
РИА Новости
 

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Как пишет РИА Новости, Данилов работал мэром Луганска с 1994 по 1997 год.

В 2005 году он возглавил Луганскую областную государственную администрацию, а с 2007 года был заместителем директора Института европейской интеграции и развития.

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