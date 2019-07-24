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Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО
24 июля 2019, 00:54 • 61 • Украина
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского.
РИА Новости
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Как пишет РИА Новости, Данилов работал мэром Луганска с 1994 по 1997 год.
В 2005 году он возглавил Луганскую областную государственную администрацию, а с 2007 года был заместителем директора Института европейской интеграции и развития.
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