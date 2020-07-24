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Зеленский нажаловался мадам на бойцов Донбасса и получил 1,4 млн франков помощи
24 июля 2020, 01:05 • 2 • Политика
Владимир Зеленский нажаловался главе Швейцарии Симонетте Соммаруге на бойцов Донбасса и получил 1,4 млн франков помощи. Лидеры государств посетили коммунальное предприятие у линии соприкосновения, которое, по словам украинского президента, регулярно обстреливается военнослужащими ДНР.
Украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей швейцарской коллегой Симонеттой Соммаругой посетили Донбасс, передали в пресс-службе офиса президента Незалежной.
Они побывали на коммунальном предприятии "Вода Донбасса". Зеленский заявил западному политику, что оно поставляет воду в дома почти 4 млн граждан, проживающих в Донецкой области, в том числе на территории ДНР.
При этом, по его словам, ополченцы якобы регулярно наносят удары по данному предприятию, вследствие чего время от времени возникают перебои с водоснабжением.
В офисе украинского главы также отметили, что Берн намерен направить 1,4 млн швейцарских франков на оснащение "Воды Донбасса" необходимым оборудованием.
Кроме того, сообщается, что швейцарские власти поставили гумпомощь в украинские районы у линии соприкосновения. Её получили ряд предприятий и медучреждение в Славянске.
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