Зеленский нажаловался мадам на бойцов Донбасса и получил 1,4 млн франков помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей швейцарской коллегой Симонеттой Соммаругой посетили Донбасс, передали в пресс-службе офиса президента Незалежной.

Они побывали на коммунальном предприятии "Вода Донбасса". Зеленский заявил западному политику, что оно поставляет воду в дома почти 4 млн граждан, проживающих в Донецкой области, в том числе на территории ДНР.

При этом, по его словам, ополченцы якобы регулярно наносят удары по данному предприятию, вследствие чего время от времени возникают перебои с водоснабжением.

В офисе украинского главы также отметили, что Берн намерен направить 1,4 млн швейцарских франков на оснащение "Воды Донбасса" необходимым оборудованием.

Кроме того, сообщается, что швейцарские власти поставили гумпомощь в украинские районы у линии соприкосновения. Её получили ряд предприятий и медучреждение в Славянске.