Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении наванговал России судьбу "Большой Северной Кореи". Выбежавшей в эфире "Первого канала" псевдопацифистке с плакатом тоже досталось.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду", - заявил Зеленский.

При этом стоит отметить, что в своей речи Зеленский использует популярное при Борисе Ельцине словечко "россияне". А русский народ, напомним, весьма негативно относится к наследию ельцинской эпохи, отождествляя её с прозападной политикой в ущерб национальным интересам.

Украинский президент также вынес "личную" благодарность редактору, вероятно, уже бывшему, "Первого канала", которая во время прямого эфира выпуска новостей ворвалась в объектив камеры с плакатом "против войны".

Зеленский также призвал всех граждан России "протестовать", пока страна "ещё не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею". При этом он рассказал о том, что "должны" делать жители нашей страны.

"Вы должны бороться, вы должны не потерять свой шанс", - сказал он.