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Зеленский натравил? В Киеве напали на сторонников Лукашенко
07 июля 2021, 20:20 • 103 • Политика
В Киеве у посольства Белоруссии избили участников акции в поддержку Лукашенко. Пострадавшие считают, что радикалов послал Зеленский.
Украинские националисты в центре Киева напали на участников акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инцидент случился прямо рядом с белорусским посольством.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как несколько человек нападают на людей с флагами Белоруссии. Пока полиция пытается задержать одного из нападавших, другой подбегает и прыскает аэрозолем в лицо пожилому мужчине.
Участники акции считают, что националистов на них натравил президент Украины Владимир Зеленский. Белорусы указывают, что пришли к посольству поддержать свою Родину, а украинские радикалы "влезли не в своё дело". Организаторы акции ожидают реакции от главы Белоруссии.
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