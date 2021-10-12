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Зеленский настроит Евросоюз против России и Минских соглашений
12 октября 2021, 13:30 • 76 • Политика
Киев настаивает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе
В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС. Цель президента Владимира Зеленского – не только согласовать меры поддержки Незалежной, но и настроить европейских партнеров против России и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Евросоюз на саммите представляют глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они пообщались с Зеленским до начала общих мероприятий.
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