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Зеленский настроит Евросоюз против России и Минских соглашений

12 октября 2021, 13:30  •  76 • Политика
Фото: Pignatelli/EUC /Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK press
Киев настаивает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе
В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС. Цель президента Владимира Зеленского – не только согласовать меры поддержки Незалежной, но и настроить европейских партнеров против России и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Евросоюз на саммите представляют глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они пообщались с Зеленским до начала общих мероприятий.
Glad to welcome @vonderleyen and @CharlesMichel to Ukraine. I am confident that today's dialogue in the framework of the XXIII Ukraine-EU Summit will be fruitful and will further promote

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