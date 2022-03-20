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Зеленский нашёл способ избавиться от оппозиции
20 марта 2022, 08:45 • 43 • Политика
На время военных действий на Украине приостановлена деятельность многих оппозиционных власти партий, включая партии Шария и Медведчука.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение приостановить любую деятельность политических партий оппозиционного толка. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это решение тем, что в Незалежной введено военное положение.
- заявил Зеленский.
Под действие указа попали такие известные партии, как Партия Шария и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также "Наши". Также свою деятельность вынуждены приостановить "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Оппозиционный блок", "Союз левых сил", "Левая оппозиция", Социалистическая партия Украины, "Блок Владимира Сальдо" и "Социалисты".
Зеленский поручил Минюсту безотлагательно принять меры, чтобы приостановить работу всех этих политических сил.
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