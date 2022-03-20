Зеленский нашёл способ избавиться от оппозиции

На время военных действий на Украине приостановлена деятельность многих оппозиционных власти партий, включая партии Шария и Медведчука.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение приостановить любую деятельность политических партий оппозиционного толка. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это решение тем, что в Незалежной введено военное положение.

СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения,

- заявил Зеленский.

Под действие указа попали такие известные партии, как Партия Шария и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также "Наши". Также свою деятельность вынуждены приостановить "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Оппозиционный блок", "Союз левых сил", "Левая оппозиция", Социалистическая партия Украины, "Блок Владимира Сальдо" и "Социалисты".

Зеленский поручил Минюсту безотлагательно принять меры, чтобы приостановить работу всех этих политических сил.