Зеленский нашёл "лекарство" от COVID: Вернулось даже обоняние и силы

20-минутное видео для Facebook Зеленский снимал в больнице на улице Заболотного (там расположена клиника "Феофания" – медучреждение для дипломатов, госслужащих и сотрудников международных организаций). Позади украинского лидера был флаг и герб страны и шикарные ламбрекены, сбоку - массивный деревянный стол. Зеленский отметил, что в такой обстановке он продолжает работать каждый день.

Он сообщил, что получил результаты очередного теста на COVID-19 - пока ещё положительно. Зеленский нашёл "лекарство" от COVID-19 и рассказал о нём, отметив, что состояние его улучшается.

"Спасибо вам всем за поддержку, за, скажем так, цифровые витамины, за тысячи ваших очень-очень-очень тёплых слов, сообщений, комментариев. Они важнее для организма, поверьте мне, а потому с каждым днём я чувствую себя всё лучше", - произнёс украинский лидер.

О том, что у Владимира Зеленского COVID-19, стало известно 9 ноября. Сообщалось, что одновременно с главой государства в "Феофанию" госпитализирован и глава офиса президента Андрей Ермак.