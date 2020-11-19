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Зеленский нашёл "лекарство" от COVID: Вернулось даже обоняние и силы

19 ноября 2020, 21:00  •  142 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский нашёл "лекарство" от COVID-19. К нему уже вернулось обоняние, понемногу возвращаются силы, о чём он бодро отрапортовал в видеообращении к народу.
20-минутное видео для Facebook Зеленский снимал в больнице на улице Заболотного (там расположена клиника "Феофания" – медучреждение для дипломатов, госслужащих и сотрудников международных организаций). Позади украинского лидера был флаг и герб страны и шикарные ламбрекены, сбоку - массивный деревянный стол. Зеленский отметил, что в такой обстановке он продолжает работать каждый день.
Он сообщил, что получил результаты очередного теста на COVID-19 - пока ещё положительно. Зеленский нашёл "лекарство" от COVID-19 и рассказал о нём, отметив, что состояние его улучшается.
"Спасибо вам всем за поддержку, за, скажем так, цифровые витамины, за тысячи ваших очень-очень-очень тёплых слов, сообщений, комментариев. Они важнее для организма, поверьте мне, а потому с каждым днём я чувствую себя всё лучше", - произнёс украинский лидер.
О том, что у Владимира Зеленского COVID-19, стало известно 9 ноября. Сообщалось, что одновременно с главой государства в "Феофанию" госпитализирован и глава офиса президента Андрей Ермак.

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