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Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией

26 февраля 2022, 01:25  •  250 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский нашёл "альтернативный способ" решить свои политические проблемы. Ему предложены прямые переговоры, но политик снова всё усложнил.
Украинское агентство УНИАН сообщило, что премьер-министру Израиля поступило предложение от Владимира Зеленского. Президент Незалежной предложил Нафтали Беннету стать посредником в переговорах с Россией.
Накануне Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров. В Кремле согласились. Тогда Киев взял паузу, во время которой в жилых микрорайонах Киева украинские военные стали разворачивать системы залпового огня. Похожая ситуация сложилась и в других городах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев заявил о намерении пересмотреть идею переговоров с Россией. Его не устроил Минск. Зеленский и его администрация выбрали Варшаву, но "потом исчезли", добавил представитель Кремля.

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