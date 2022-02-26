Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский нашёл "альтернативный способ" решить свои политические проблемы. Ему предложены прямые переговоры, но политик снова всё усложнил.

Украинское агентство УНИАН сообщило, что премьер-министру Израиля поступило предложение от Владимира Зеленского. Президент Незалежной предложил Нафтали Беннету стать посредником в переговорах с Россией.

Накануне Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров. В Кремле согласились. Тогда Киев взял паузу, во время которой в жилых микрорайонах Киева украинские военные стали разворачивать системы залпового огня. Похожая ситуация сложилась и в других городах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев заявил о намерении пересмотреть идею переговоров с Россией. Его не устроил Минск. Зеленский и его администрация выбрали Варшаву, но "потом исчезли", добавил представитель Кремля.