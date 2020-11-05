Зеленский нашел способ вернуть себе популярность – СМИ

Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Украины решил воспользоваться принципом "разделяй и властвуй"

Нападки Владимира Зеленского на Конституционный суд Украины (КСУ) начались после полного провала его партии "Слуга народа" на местных выборах. На это обратил внимание американский профессор политологии Николай Петро. По его мнению, лидер Незалежной пытается вернуть себе утраченные за полтора года очки как в глазах украинцев, так и у западных лидеров.

На прошлой неделе Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске КСУ, якобы угрожающему своей деятельностью нацбезопасности Незалежной вообще и работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в частности. В качестве примера было отмечено, что назначение Артема Сытника главой НАБУ было расценено как нарушение Конституции. Однако соответствующее решение суд вынес еще в августе, приводит The National Interest уточнение политолога. Но тогда этот вопрос Зеленский не поднял, а сейчас решил раздуть скандал.

Более того, к самому скандалу глава Незалежной подошел хитро. Со страниц британской Financial Times он обратился за поддержкой к западному обществу, обвинив Москву и пророссийские силы на Украине в лице лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в атаке на демократические ценности. То есть разыграл популярную на Западе антироссийскую карту.

В то же время к украинцам обратился руководитель парламентской фракции партии Зеленского Давид Арахамия. Он в бедах Украины обвинял уже не Медведчука с Россией, а "Европейскую солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко. Дескать, именно тот создал нынешнюю коррупционную систему в стране, с которой приходится бороться.

"Ловкий трюк", – оценил американский политолог.

Петро допустил, что Европа поддержит роспуск КСУ, несмотря на противоречие этого шага законам Незалежной, поскольку НАБУ – это часть чисто западного проекта по реформированию Украины. Однако подобные реформы служат иностранным, а не украинским интересам, заключил политолог.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке организовать госпереворот из-за его требования распустить КСУ.

Местные выборы состоялись на Украине 25 октября. "Слуги народа" проиграли по всем статьям.