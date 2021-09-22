Зеленский напросился на консультации по русскому газу

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила о том, что тот во время визита в США встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщил о готовности провести консультации по "Северному потоку - 2", а также о "монополизации Россией газового рынка Европы".

После завершения строительства "Северного потока - 2" на Украине активизировались противники проекта. Вновь звучат заявления про "политический" проект, а также "монополизацию" Россией газового рынка в Европе.

Об этом, в частности, во время беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США. Напомним, Зеленский принимает участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины также напросился на консультации по русскому газу. Пресс-служба его офиса уточняет, что "Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2". Среди прочих вопросов, которые Зеленский намерен поднять, будут также те, что касаются "монополизации Россией газового рынка Европы".

Ранее, напомним, заявление о готовности инициировать консультации с ЕК по "Северному потоку - 2" сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток - 2".