|
Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше
01 сентября 2019, 00:54 • 49 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, что намерен встретиться с представителями украинской общины в Польше.
РИА Новости
«В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 млн. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов», — написал Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
В августе экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в скором времени половина населения Украины будет жить за рубежом. Также он отметил, что результаты планируемой переписи населения могут для многих стать шокирующими.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2019, 19:39
|
27 августа 2019, 17:09
|
29 августа 2019, 04:39
|
25 августа 2019, 06:39
|
30 августа 2019, 03:39
|
28 августа 2019, 18:54
|
26 августа 2019, 18:24