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Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше

01 сентября 2019, 00:54  •  49 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, что намерен встретиться с представителями украинской общины в Польше.
 
РИА Новости
 

«В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 млн. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.

В августе экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в скором времени половина населения Украины будет жить за рубежом. Также он отметил, что результаты планируемой переписи населения могут для многих стать шокирующими. 

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