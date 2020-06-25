Зеленский намерен стать разведчиком

Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua

Лидер Незалежной определил главные задачи специальных органов страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пойти "в разведку". Об этом он сказал в ходе заседания нового комитета по вопросам разведки, который экс-комик создал 17 июня.

Лидер нации поставил секретной службе приоритетные задачи, определил основные направления работы комитета, пути усиления разведывательных возможностей Незалежной.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – цитирует слова пана Зеленского его пресс-служба.

Глава государства отметил роль нового секретного органа в вопросах выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных служб страны и других субъектов разведывательного сообщества.

Добавим, на Украине регулярно сообщают о поимке собственных граждан, которые якобы работают в пользу тех или иных государств, чаще всего – на Россию. Как правило, фамилий "российских" шпионов не называются, как и их кураторы в РФ. Последнее такое сообщение было буквально 16 июня. Тогда СБУ задержала командира боевого корабля, которого в Крыму завербовала местная спецслужба, уверяют украинцы.

Еще ранее в этом же месяце эсбэушники поймали якобы шпионившего на Генштаб ВС РФ соотечественника на Харьковщине.

