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Зеленский намерен стать разведчиком
25 июня 2020, 19:00 • 16 • Политика
Лидер Незалежной определил главные задачи специальных органов страны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пойти "в разведку". Об этом он сказал в ходе заседания нового комитета по вопросам разведки, который экс-комик создал 17 июня.
Лидер нации поставил секретной службе приоритетные задачи, определил основные направления работы комитета, пути усиления разведывательных возможностей Незалежной.
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – цитирует слова пана Зеленского его пресс-служба.
Глава государства отметил роль нового секретного органа в вопросах выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных служб страны и других субъектов разведывательного сообщества.
Добавим, на Украине регулярно сообщают о поимке собственных граждан, которые якобы работают в пользу тех или иных государств, чаще всего – на Россию. Как правило, фамилий "российских" шпионов не называются, как и их кураторы в РФ. Последнее такое сообщение было буквально 16 июня. Тогда СБУ задержала командира боевого корабля, которого в Крыму завербовала местная спецслужба, уверяют украинцы.
Еще ранее в этом же месяце эсбэушники поймали якобы шпионившего на Генштаб ВС РФ соотечественника на Харьковщине.
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