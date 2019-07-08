Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Стaлин отодвигал великую бeду (Н.Сапелкин)
«Националисты диктуют правила всей стране»: почему отменён телемост между Украин...
"Прекратите... давать препараты". Политологи и журналисты обратились к...
Запрет грузинских вин, денежных переводов и экстрадиция в Россию журналиста, оск...
Главная / Украина

Зеленский намерен решить с Россией вопрос о транзите газа в сентябре

08 июля 2019, 20:54  •  91 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита с ЕС в Киеве заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября.
 
Reuters
 

«Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН назвал странным данное заявление и напомнил, что переговоры по вопросу транзита можно вести ещё полгода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 17:39
Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука
08 июля 2019, 12:39
Зеленский проверил позиции украинской армии после разведения сил у Станицы Луганской
08 июля 2019, 20:54
Зеленский намерен решить с Россией вопрос о транзите газа в сентябре
08 июля 2019, 20:54
Зеленский рассказал, когда поедет в США
08 июля 2019, 19:09
Генпрокурор Украины заявил о наличии оснований для санкций против телеканала NewsOne
07 июля 2019, 22:09
«Заведомо неприемлемые формулировки»: что известно о принятых на сессии ПА ОБСЕ антироссийских резолюциях
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали ...
08 июля 2019, 08:09
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз про...
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфи...
08 июля 2019, 04:54
Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матер...
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 20:09
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
07 июля 2019, 22:09
Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.