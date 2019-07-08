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Зеленский намерен решить с Россией вопрос о транзите газа в сентябре
08 июля 2019, 20:54 • 91 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита с ЕС в Киеве заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября.
Reuters
«Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН назвал странным данное заявление и напомнил, что переговоры по вопросу транзита можно вести ещё полгода.
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