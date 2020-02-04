Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины

Проводимые украинской властью реформы должны привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в день и восемь дней в неделю… с единственной целью: Украину должна накрыть лавина инвестиций — как внешних, так и внутренних», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Среди основных реформ Зеленский выделяет ликвидацию административных барьеров, расширение прав ведения хозяйства, диджитализацию (перевод в цифровую форму. — RT) государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, а также масштабную приватизацию.

Ранее Зеленский выразил надежду, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.