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Зеленский намерен посетить Донецкую область 14 октября

14 октября 2019, 15:24  •  107 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен 14 октября посетить Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
 
©president.gov.ua
 

«Сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Зеленский «планирует, в частности, посетить штаб Операции объединённых сил и встретиться с военнослужащими ООС».

Ранее президент Украины заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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