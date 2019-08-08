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Зеленский намерен легализовать на Украине казино
08 августа 2019, 11:24 • 148 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Стамбуле.
© president.gov.ua
«Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвёздочных отелях», — цитирует его РИА Новости.
Президент добавил, что легализация игорного бизнеса будет стимулировать развитие туристического кластера.
Как отмечает агентство, азартные игры законодательно запрещены на Украине с 2009 года.
В июне Зеленский раскритиковал существующие на Украине нормы, призвав, в частности, легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель.
Тогда он заявил, что стране «нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования».
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