Зеленский намерен легализовать на Украине казино

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Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Стамбуле.

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«Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвёздочных отелях», — цитирует его РИА Новости. Президент добавил, что легализация игорного бизнеса будет стимулировать развитие туристического кластера. Как отмечает агентство, азартные игры законодательно запрещены на Украине с 2009 года. В июне Зеленский раскритиковал существующие на Украине нормы, призвав, в частности, легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель. Тогда он заявил, что стране «нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования».

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