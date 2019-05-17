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Зеленский намерен инициировать роспуск Bеpховной рады

17 мая 2019, 09:24  •  125 • Украина

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Bеpховной рады. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Зеленский, естественно, будет инициировать роспуск Рады" так как для этого есть ряд предпосылок, в частности отсутствие коалиции в парламенте", - сказал он.

Эти предпосылки, по словам Разумкова, "четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно". "С моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал Разумков. При этом он напомнил о запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию, но "этого так и не было сделано".

Ранее штаб избранного президента опубликовал видеопетицию о роспуске Рады. Сам Зеленский во время избирательной кампании также заявил о возможности досрочных выборов в Раду. Очередные выборы в парламент Украины должны состояться в конце октября. Инаугурация Зеленского состоится 20 мая.

Согласно Конституции, президент имеет право распустить Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента, то есть до 27 мая. Спикер Парубий неоднократно заявлял, что оснований для роспуска парламента нет.

Между тем, по неофициальным данным, в пятницу фракция "Народный фронт" готовится заявить о выходе из состава коалиции, после чего будут официальные основания для роспуска Рады главой государства.

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