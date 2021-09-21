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Зеленский намекнул на новую площадку для переговоров по Донбассу

21 сентября 2021, 11:35  •  143 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новую площадку для переговоров по ситуации в Донбассе.
По его словам, одна из площадок, где можно искать решение по Донбассу, – это Организация Объединённых наций (ООН). Зеленский заявил о том, что власти Украины ищут "решение Донбасса и Крыма на всех площадках".
"Да, организация ООН - это одна из главных площадок", - сказал он, отметив, что в Киеве "не должны упускать такую возможность".
Также Зеленский добавил, что рассчитывает на признание ООН так называемой "Крымской платформы".
"Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнёров в это очень непростое время", - сказал он.

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